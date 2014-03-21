خبراء: ربما هذا هو حطام الطائرة المفقودة

تشير الدلائل الأولية إلى أن الحطام الذي كشفت عنه صور الأقمار الصناعية في أستراليا قد يكون حطام طائرة الخطوط الجوية الماليزية لرحلة الطيران MH370 المفقودة، بحسب ما توقع خبراء، حيث تتجه أنظار العالم صوب منطقة نائية جنوب المحيط الهندي تقع على مسافة حوالى 2500 كيلومتر جنوب غرب مدينة بيرث في غرب استراليا، حيث رصدت أقمار اصطناعية صورا لجسمين يشتبه أنهما لحطام الطائرة الماليزية المفقودة اثناء قيامها برحلة بين كوالالمبور وبكين قبل 13 يوما، وعلى متنها 239 شخصا من الركاب وافراد الطاقم.

ووفق ما نقلته صحيفة "هافغتون بوست" الأميركية، قال جيفري توماس، رئيس تحرير موقع airlineratings.com إن البث المباشر من طائرات البحث الأسترالية أشار إلى أن "هناك بالتأكيد شيئاً ما".

وقال توماس: "إن المعلومات الأولية من طائرات البحث تشير إلى أن هذا قد يكون حطام الطائرة". وأوضح أن موقع الحطام دعم النظرية القائلة إن الطائرة قد تكون سقطت في المحيط بعد نفاد وقودها.

وأضاف توماس أن استرداد الحطام قد يكون "مهمة مستحيلة" لفرق البحث، موضحاً أن قاع المحيط يبلغ 10.000 قدم إلى الأسفل ومع اقتراب فصل الشتاء يتضخم البحر 30-40 متراً طولاً ما يجعل مهمة البحث صعبة للغاية.

وقال وزير النقل الماليزي هشام الدين حسين إن اكتشاف أستراليا لهذين الجسمين يعد مؤشراً يمكن الاستناد إليه في الوصول إلى لغز اختفاء الطائرة، مضيفاً "أنها تحتاج إلى تأكيد".

وأوضح حسن أن 18 سفينة و29 طائرة و6 مروحيات تشارك في البحث عن الطائرة المفقودة، وأن جهود البحث تتركز حالياً جنوب المحيط الهندي.

وقد تم نشر 4 طائرات خلال الـ24 ساعة الماضية في منطقة البحث غرب أستراليا، لتحديد جسمين تم الكشف عنها من قبل هيئة السلامة البحرية الأسترالية (AMSA) في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، أمس الخميس، أن جسمين "من المحتمل أن يكونا مرتبطين" بالرحلة "إم إتش 370" التي اختفت قبل 12 يوماً قد ظهرا بواسطة الأقمار الاصطناعية.