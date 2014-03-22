الطائرة المفقودة: الصين ترصد جسماً ضخماً عائماً

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، السبت، أن قمراً صناعياً صينياً رصد جسماً غامضاً يطفو على بعد 120 كيلومتراً من حطام محتمل، أعلنت أستراليا العثور عليه في إطار البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة.

وأضافت الوكالة: "يقع الجسم الغامض في الممر الجنوبي الذي يحتمل أن تكون الرحلة الجوية المفقودة "إم إتش 370" التابعة للخطوط الجوية الماليزية سلكته".

وقالت إن الجسم رصد في 18 مارس بعد يومين من كشف أستراليا عن صورة القمر الصناعي.

وأعلنت السلطات الماليزية، السبت، أن بحوزة الصين صور أقمار صناعية لقطعة أو قطع عدة عائمة قد تكون للطائرة الماليزية المفقودة منذ أسبوعين.

وصرح وزير النقل الماليزي، عصام الدين حسين، أن "الخبر الذي تلقيته يفيد أن سفير الصين (في كوالالمبور) تلقى صور أقمار صناعية لقطع عائمة في الممر الجنوبي وأنهم سيحاولون إرسال سفن للتحقق منها".

وفي الهند، قالت مصادر مطلعة إن نيودلهي أبلغت محققين ماليزيين أنها لم تعثر على أي أدلة‭‭ ‬‬تفيد بعبور الطائرة الماليزية التي فقدت وعلى متنها 239 شخصاً مجالها الجوي.