الحجز على الحسابات المصرفية لطاقم الطائرة المفقودة

قامت الشرطة الماليزية بالحجز على جميع الحسابات المصرفية وفواتير بطاقات الائتمان ووثائق الرهن العقاري والسجلات المالية الشخصية الأخرى لـ12 من أفراد طاقم الرحلة المفقودة MH370 كجزء من إجراءات التحقيق في سبب اختفاء طائرة ركاب الخطوط الجوية الماليزية.

وبحسب صحيفة "صن تايمز" البريطانية كشفت مصادر في كوالالمبور أن تركيز التحقيق الجنائي في اختفاء الطائرة هو على المشاكل الداخلية للكابتن زهاري أحمد شاه (53 عاماً)، ومساعده فريق حميد (27 عاما).

وحصل المحققون على كافة سجلات الهاتف المحمول وهاتف المنزل لطاقم الطائرة وكذلك لتفاصيل استخدامهم للكمبيوتر والإنترنت الخاص بهم، وفقاً لمصادر في الشرطة وأشخاص مقربين لأسر أفراد الطاقم.

وتبحث السلطات مع وكالات الاستخبارات الأجنبية عن أدلة لخضوع الطاقم لأي ضغوط نفسية أو مالية.

وكجزء من التحقيق تم سؤال زوجة الكابتن فايزة خان وأولادها الثلاثة عن ظروف حياتهم المعيشية، وزهاري يملك عقارين في كوالالمبور.

وقال مصدر في الشرطة إن هناك "قضايا داخلية" لكنه لم يخض في تفاصيل.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، ذكرت السبت، أن قمراً صناعياً صينياً رصد جسماً غامضاً يطفو على بعد 120 كيلومتراً من حطام محتمل، فيما أعلنت أستراليا العثور عليه في إطار البحث عن الطائرة المفقودة.

وأعلنت السلطات الماليزية، أمس السبت، أن بحوزة الصين صور أقمار صناعية لقطعة أو قطع عدة عائمة قد تكون للطائرة الماليزية المفقودة منذ أسبوعين.