نحس ماليزيا متواصل.. عطل فني يغير مسار إحدى طائراتها

قالت شركة الخطوط الجوية الماليزية إن طائرة تابعة للشركة تقل 271 شخصاً كانت في طريقها من ماليزيا إلى كوريا الجنوبية اضطرت الى الهبوط في هونغ كونغ بعد عطل فني شمل مولدا على متنها.

وقع الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين في الوقت الذي تبحث فيه 26 دولة في المياه البعيدة قبالة الساحل الغربي لأستراليا عن طائرة ماليزية مفقودة وعلى متنها 239 شخصا منذ أكثر من أسبوعين.

وغادرت الطائرة الماليزية في الرحلة رقم "إم.إتش066" كوالالمبور أمس الأحد في طريقها إلى مطار إنشيون في سيول.

وقالت شركة الخطوط الجوية الماليزية إن طائرتها الإيرباص إيه.330-300 حولت اتجاهها بسبب مولّد لا يعمل بطريقة صحيحة، ولم تنقطع الكهرباء في الطائرة لأن مولّدا احتياطيا عمل بدلا منه.

وقالت متحدثة باسم مطار هونغ كونغ إن الطائرة هبطت بسلام بعد أقل من 30 دقيقة من إبلاغها المطار. وقالت إن الهبوط لم يصنف على أنه هبوط اضطراري رغم وضع أجهزة الطوارئ على أهبة الاستعداد.

