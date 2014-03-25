سوء الأحوال الجوية يعلق البحث عن حطام "الماليزية"

تسبب سوء الأحوال الجوية، اليوم الثلاثاء، في تعليق البحث عن حطام الطائرة الماليزية التي سقطت في المحيط الهندي، معيقاً الجهود المبذولة لمعرفة السبب خلف انحرافها عن مسارها وتوضيح مصيرها لعائلات الركاب التي تنتظر بقلق.

وأعلنت سلطات السلامة البحرية الأسترالية، المسؤولة عن تنسيق عمليات البحث في جنوب غرب مدينة بيرث الساحلية، أنه تم تعليق عمليات البحث الجوية والبحرية عن الطائرة الماليزية بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة والأمواج العاتية.

وأكد نائب رئيس الدفاع الأسترالي مارك بينسكين صعوبة المهمة نظراً لاتساع حجم المنطقة التي يتم البحث فيها عن حطام الطائرة. وقال: "نحن لا نحاول العثور على إبرة في كومة قش، بل إننا نحاول أن نحدد مكان كومة القش".

وذكرت سلطات سلامة الملاحة البحرية الأسترالية أنه يتوقع أن يتحسن الطقس الأربعاء ما سيسمح باستئناف عمليات البحث.

وتشارك 12 طائرة في عملية البحث، كما ستعود سفينة بحرية أسترالية لمسح المنطقة التي شوهدت فيها من الجو قطع يحتمل أن تكون للطائرة.

وفقدت الطائرة في الثامن من مارس وعلى متنها 239 راكباً - ثلثهم من الصينيين - بينما كانت تقوم برحلة ليلية من كوالالمبور إلى بكين.

أقارب الضحايا غاضبون

وفي بكين اشتبك أقارب ضحايا الطائرة الصينيين مع الحراس أمام السفارة الماليزية، اليوم الثلاثاء، وأطلقوا الشتائم على السفير وطالبوا بإجابات عن مصير الطائرة الغامض.

ويتهم أقارب الضحايا الصينيين السلطات الماليزية بالخداع.

وخرج نحو 200 من أقارب الضحايا وقد شبّكوا أذرعهم وبكى بعضهم وهتفوا بشعارات ضد السلطات الماليزية على تعاملها مع اختفاء الطائرة بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الماليزي أن الطائرة سقطت في المحيط الهندي ولم ينج منها أحد.

واندلع عراك بالأيدي عندما حاول حراس أمنيون منع بعض الأقارب من الوصول إلى الصحافيين أمام السفارة الماليزية في بكين.

وهتف بعض أقارب الضحايا في وجه الحراس: "أعيدوا لنا أبناءنا"، فيما قام رجال شرطة وعناصر أمن بثياب مدنية بحماية بوابات السفارة. وصرخوا: "الحكومة الماليزية قتلة".

وعادة ما تشدد السلطات الصينية إجراءاتها على أي احتجاجات في بكين، إلا أنها تسمح أحياناً للناس بالتعبير عن مشاعرهم خاصة ضد أهداف أجنبية مثل اليابان.

احتجاج رسمي للسفارة الماليزية

وسلّم أقارب الضحايا احتجاجاً مكتوباً إلى السفارة الماليزية قبل أن يغادروا المكان.

وطلب نائب وزير الخارجية الصيني من ماليزيا تسليم بلاده صور الأقمار الاصطناعية التي تم الاستناد إليها للإعلان عن تحطم الطائرة.

وكان رئيس الحكومة الماليزي أوضح، أمس الاثنين، أن الاستنتاج اعتمد على تحليلات جديدة للبيانات من مكتب التحقيق البريطاني في الحوادث الجوية وشركة "انمارسات" البريطانية للأقمار الاصطناعية. إلا أنه لم يتم تحديد المكان الذي سقطت فيه الطائرة.

ومن جهته دافع مدير شركة الخطوط الجوية الماليزية أحمد جوهري يحيى عن الشركة في وجه الانتقادات بأنه تم إبلاغ أقارب الضحايا بالخبر السيئ من خلال رسالة نصية في وقت متأخر من الاثنين.

وفي مؤتمر صحافي، الثلاثاء، قدم وزير النقل هشام الدين حسين شرحاً فنياً مفصلاً عن الطريقة المبتكرة التي اتبعتها شركة "انمارسات" الذي يحسب سرعة الطائرة بالمقارنة مع القمر الاصطناعي.

إلا أنه أقرّ بأن أقارب الضحايا يودون أن يروا دليلاً ملموساً. وعززت مشاهدة أنقاض يشتبه بأنها من الطائرة سواء من خلال صور الأقمار الاصطناعية أو بالطائرات، الاعتقاد بأن الطائرة تحطمت جنوب المحيط الهندي.

جهود العثور على الصندوقين الأسودين

وتعد الجهود للعثور على الصندوقين الأسودين اللذين يتضمنان بيانات الطائرة وقمرة القيادة مهمة جداً لتحديد سبب تغير مسار الطائرة لتطير آلاف الكيلومترات في الاتجاه المعاكس.

ويمكن لنظام رصد الإشارة تحديد مكان الصندوقين الأسودين على عمق يصل إلى 6 آلاف متر. ويتراوح عمق منطقة البحث ما بين ثلاثة وأربعة آلاف متر تحت سطح الماء.

ومن المفترض أن يتوقف الصندوقان الأسودان عن إصدار الإشارات بعد أقل من أسبوعين، حيث تنتهي مدة الـ30 يوماً التي تستمر خلالها الإشارة.

ولكن وحتى في حال العثور على الصندوقين، فإنهما لن يحددا سبب انحراف مسار الطائرة بعد إقلاعها، حيث إن جهاز التسجيل الصوتي في قمرة القيادة لا يسجل سوى آخر ساعتين من المحادثات.