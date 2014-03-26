الطائرة المفقودة.. قمر اصطناعي يرصد 122 جسماً عائماً

أعلن وزير النقل الماليزي، هشام الدين حسين، عن اكتشاف صور حديثة التقطها قمر اصطناعي لـ"122 جسماً" عائماً في أحد أنحاء منطقة البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة منذ 8 مارس في المحيط الهندي.

وصرح هشام الدين أن الصور التي التقطها قمر فرنسي تظهر الأجسام عائمة على مساحة 400 كلم مربع في المحيط.

وأضاف في اللقاء الصحافي اليومي أنه ليس من الممكن التحديد طبيعة الأجسام من طائرة البوينغ 777 التي تحطمت في 8 مارس وعلى متنها 239 شخصاً.

وأضاف "مع ذلك، إنه خيط جديد سيساعدنا في تحديد وجهة أعمال البحث".

وفي وقت سابق، أظهرت صور بالأقمار الاصطناعية من أستراليا والصين وفرنسا أجساماً طافية يمكن أن تكون مرتبطة بالرحلة "أم أتش 370" لكن لم يتم انتشال أي شيء حتى الآن على الرغم من أعمال البحث التي تشارك فيها عدة دول.

وأضاف هشام الدين أن الصور التي التقطها قمر إيرباص الأحد، وتم تلقيها الثلاثاء أرسلت على الفور إلى الهيئة الأسترالية التي تتولى تنسيق علميات البحث.

وقال إن الهيئة الماليزية للرصد عن بعد حددت "122 جسما محتملاً" بعد تحليل صور القمر الاصطناعي، وبعض هذه الأجسام طولها متر بينما غيرها طوله 23 متراً.

وقال هشام الدين إن تحليل الصور يظهر أن هناك مواد صلبة بين هذه الأجسام.

وحدد موقع الأجسام على بعد 2557 كلم عن بيرث (غرب أستراليا). وتركز أعمال البحث في أقاصي جنوب غرب أستراليا.