مآسي الجو الماليزي مستمرة.. والنار تلتهم طائرة صغيرة

أعلنت شركة طيران ماليزية أن طائرة محلية اضطرت للعودة بعد إقلاعها عقب اشتعال النار في محركها اليوم الأربعاء.

وأوضحت شركة الطيران أنه "تم نقل جميع الركاب بعد ذلك إلى رحلة أخرى"، وتم إعلام الشركتين المصنعتين للطائرة والمحرك بالحادث وفتح تحقيق، وجاء في بيان شركة ماليندو إير أن الطائرة أيه تى آر 600 -72 غادرت مطار سوبانغ المحلى في كوالالمبور، في طريقها لمدينة كوالا تيرينغانو بشمال البلاد، ووصلت لارتفاع 7000 قدم، أي2130 متراً، عندما اندلعت النيران في أحد محركيها الاثنين.

وأضاف البيان: "قرر قائد الطائرة العودة إلى سوبانغ، وهبطت الطائرة بسلام دون وقوع إصابات بين ركابها"، وأوضحت الشركة أنه "تم نقل جميع الركاب بعد ذلك إلى رحلة أخرى"، وتم إعلام الشركتين المصنعتين للطائرة والمحرك بالحادث وفتح تحقيق.

ولم يوضح البيان عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، ولكن كان من ضمن الركاب أعضاء فريق كرة قدم محلي .

يشار إلى أن الطائرة من صنع شركة أيه تى آر الفرنسية – الإيطالية، وتستوعب 78 راكباً.