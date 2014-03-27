للمرة الثانية.. تعليق البحث عن حطام "الماليزية"

أعلنت السلطات الأسترالية تعليق عمليات البحث عن حطام الطائرة الماليزية ام اتش 370 في جنوب المحيط الهندي للمرة الثانية هذا الأسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية، واستدعت الطائرات والسفن من المنطقة.

وأعلنت السلطة الأسترالية للأمن البحري التي تقود عمليات البحث أن "جميع الطائرات عائدة إلى بيرث (المدينة الكبرى على ساحل غرب أستراليا) والسفن تغادر منطقة البحث".

وكانت 6 طائرات عسكرية أسترالية وصينية ويابانية وأميركية في مهمة مع خمس طائرات مدنية للبحث عن الحطام في منطقتين حددتا على مسافة آلاف الكيلومترات جنوب غرب بيرث.

وكانت ماليزيا أعلنت الأربعاء أن صورا التقطها قمر اصطناعي فرنسي كشفت عن وجود "122 جسما" عائما في دائرة 400 كلم مربع في جنوب المحيط الهندي داخل منطقة البحث التي حددتها الدول المشاركة في العمليات.

وفي وقت سابق، أظهرت صور بالأقمار الاصطناعية من أستراليا والصين وفرنسا أجساما طافية بعضها طوله عدة امتار في المنطقة ذاتها.

ومن المستحيل قبل انتشال هذه الأجسام والتعرف اليها معرفة ما إذا كانت من حطام الطائرة الماليزية التي اختفت في 8 مارس وعلى متنها 239 شخصا أثناء قيامها برحلة بين كوالالمبور وبكين.