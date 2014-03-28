الطائرة المفقودة: تايلاند ترصد 300 جسم عائم

أعلنت تايلاند أن قمراً صناعياً اكتشف "300 جسم عائم" في جنوب المحيط الهندي خلال عمليات البحث عن حطام الطائرة الماليزية المفقودة رحلة رقم "إم إتش 370" التي كانت متجهة من كوالالمبور إلى الصين فجر يوم 8 مارس، وفقدت بعد ساعة من إقلاعها، وعلى متنها 239 شخصاً.

والأجسام التي تتراوح مساحتها من مترين إلى 15 متراً وُجدت متناثرة على مساحة 2700 كيلومتر جنوب غرب مدينة بيرث الأسترالية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة.

وقال رئيس وكالة تطوير أبحاث الفضاء التايلاندية، أنوند سنيدفونغ": "رصدنا أجساماً طافية، ربما يتجاوز عددها 300 جسم".

وأكد المسؤول التايلاندي أنه لا يجزم بأن تكون تلك الأجسام من حطام الطائرة الماليزية المفقودة.

ومن جانبها، قالت اليابان إنها زوّدت ماليزيا بأربع صور جديدة من الأقمار الصناعية. والتقطت الصور المذكورة، الأربعاء، وتبدو فيها 10 أجسام عائمة ربما تكون حطاماً للطائرة المذكورة.

وتوقف البحث عن حطام الطائرة، الخميس، نظراً لتدهور الأحوال الجوية. وصور القمر الصناعي التايلاندي هي الخامسة من نوعها التي تبرز وجود حطام محتمل للطائرة المفقودة.

ورصد قمر صناعي فرنسي صوراً لـ122 قطعة من الحطام المحتمل.

وإلى ذلك، حذر خبراء من أن المعلومات الحاسمة عن مصير الطائرة على الصندوق الأسود ربما تختفي بعد 30 يوماً من سقوط الطائرة.

ومن جانبه، قال ابن قائد الطائرة زهير أحمد شاه إنه لا يعتقد أن أبيه مسؤول عن اختفاء الطائرة.