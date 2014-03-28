تغيير منطقة البحث عن الطائرة المفقودة 1100 كيلومتر

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الجمعة، أن منطقة البحث عن حطام طائرة الركاب الماليزية التي تحطمت في جنوب المحيط الهادئ تغيرت بحيث أصبحت على بعد 1100 كيلومتر شمال شرق منطقة البحث السابقة، وذلك بناء على "دليل جديد ذي مصداقية".

وقالت الهيئة الأسترالية للسلامة البحرية، التي تنسق عمليات البحث عن الطائرة، إن "المعلومة الجديدة تستند الى التحليلات المتواصلة لبيانات الرادار بين بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقة قبل فقدان الاتصال".

وأضافت أن هذه التحليلات "أظهرت أن الطائرة كانت تطير بسرعة أكبر مما كان يعتقد سابقا، مما يعني استهلاكا أكبر للوقود وبالتالي انخفاضا في المسافة التي يمكن أن تكون الطائرة قد اجتازتها نحو جنوب المحيط الهندي".