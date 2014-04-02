لأول مرة.. غواصة تشارك في البحث عن الطائرة المفقودة

وصلت غواصة بريطانية إلى المحيط الهندي للمساعدة في عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة والتي لم تسفر عن أي نتيجة بعد 4 أسابيع من فقدانها، فيما يصل الأربعاء رئيس الوزراء الماليزي إلى السواحل الأسترالية.

وقالت البحرية الملكية البريطانية إن الغواصة "اتش ام اس تايرلس" وصلت إلى منطقة البحث "ويمكن أن تساهم في جهود تحديد مكان الطائرة بفضل ما تتمتع به من قدرات بحث متقدم تحت المياه".

وتشارك سفن وطائرات ومروحيات في عمليات البحث منذ فقدان طائرة البوينغ 777 التابعة للخطوط الجوية الماليزية وعلى متنها 239 شخصا في الثامن من مارس/آذار، لكنها المرة الأولى التي تشارك فيه غواصة في عمليات البحث.

ويتوقع أيضا وصول السفينة البريطانية "اتش ام اس ايكو" الى المنطقة لمواكبة سفينة البحرية الأسترالية "اوشن شيلد" التي غادرت بيرث في غرب أستراليا مساء الاثنين حاملة جهازا لالتقاط الإشارات التي يبثها الصندوقان الأسودان للطائرة.

ويتوقع أن تصل "اوشن شيلد" نهاية الأسبوع إلى المنطقة التي رصد فيها وجود حطام محتمل للطائرة، أي مع قرب انتهاء الفترة النظرية (30 يوما) لبث إشارات الصندوقين الأسودين.

ويصل رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق مساء الأربعاء الى بيرث حيث يتم تنسيق عمليات البحث البحرية، وسيلتقي نظيره الأسترالي توني ابوت ومنسق أعمال البحث انغس هيوستن القائد السابق للقوات الأسترالية.

