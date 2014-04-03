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العربية العرب و العالم الطائرة الماليزية المنكوبة 1

3 أيّام وتنتهي بطارية صندوق "الماليزية" الأسود

المصدر: دبي – ترجمة العربية.نت
أحد عناصر خفر السواحل الياباني أثناء البحث عن الطائرة
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لم يبقَ سوى أقل من 72 ساعة وتنتهي بطارية الصندوق الأسود التابع للطائرة الماليزية، لكن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق أكد في مؤتمر صحافي مشترك أنهم لن ييأسوا من البحث عن الطائرة أبداً.

وتعهدت ماليزيا وأستراليا باستمرار البحث عن الطائرة المفقودة، من دون وضع إطار زمني للبحث، في المؤتمر الذي جمع رئيس الوزراء الماليزي ونظيره الأسترالي.

هذا وقد وزار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق أستراليا لمتابعة جهود البحث عن الطائرة المفقودة.

رئيس الوزراء الماليزي رئيس الوزراء الماليزي

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني ابوت، اليوم الخميس، تعيين القائد السابق للقوات الأسترالية المسلحة مسؤولاً عن تنسيق عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة منذ ثلاثة أسابيع في جنوب المحيط الهندي.

وسيتولى أنغوس هيوستن العمليات التي تجري في البحر على بعد نحو 1850 كلم جنوب غرب بيرث (الساحل الغربي لأستراليا)، بمشاركة سفن وطائرات من 7 دول هي: أستراليا والصين وماليزيا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

كلمات دالّة

#الطائرة الماليزية, #ماليزيا, #أستراليا

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