"الماليزية": الصين ترصد إشارات من الصندوق الأسود

قالت الصين السبت، إنها رصدت إشارات محتملة من الصندوق الأسود للطائرة الماليزية المفقودة.

وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية إن جهازا للرصد على متن السفينة هايشون 01 إلتقط إشارة عند دائرة عرض 24 جنوبا وخط طول 101 شرقا، ولم يتحدد بعد ما إذا كان لذلك صلة بالطائرة المفقودة.

وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" من جهتها، أن عملية البحث الدولية عن الطائرة الماليزية المفقودة استؤنفت السبت، اليوم الـ28 منذ اختفاء الطائرة، بمساعدة مسحية إضافية تحت المياه.

وتشارك 10 طائرات عسكرية و3 مروحيات مدنية و11 سفينة في البحث عن الرحلة "أم أتش370" بما في ذلك سفينة درع المحيط الأسترالية والسفينة "أتش أم أس إيكو" البريطانية المكلفة بالعمليات تحت المياه في منطقة البحث التي تصل مساحتها إلى 217 كم مربع على بعد 1700 كم شمال غربي بيرث، وفقا لسلطة السلامة البحرية الأسترالية، مشيرة الى أن السفينة البريطانية المجهزة بمجسات مسح لسطح المحيط ستواكب السفينة الأسترالية المجهزة بجهاز رصد نبضات الصندوق الأسود.

وبدأت عملية البحث تحت المياه يوم الجمعة في محاولة لانتشال الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.

ويمكن للجهاز الفائق التكنولوجيا التقاط الإشارات المنبعثة من الصندوق الأسود من مسافة تصل إلى 6100 متر تحت سطح المياه. وتنفد بطاريات الصندوق الأسود بعد 30 يوما من التحطم.

