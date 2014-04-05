رصد أجسام طافية من "الماليزية" بالمحيط الهندي

قالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن طائرة تابعة لسلاح الطيران الصيني، تبحث عن طائرة الركاب الماليزية المفقودة، رصدت عدداً من الأجسام الطافية البيضاء في منطقة البحث المحددة في جنوب المحيط الهندي، السبت.

والتقطت الطائرة الصينية صوراً لأجسام لمدة 20 دقيقة بعد رصدها عند الساعة 11:05 بالتوقيت المحلي، وأبلغ طيار أسترالي على متن الطائرة عن المعلومات لمركز التنسيق المشترك الذي ينسق عملية البحث الدولي في جنوب المحيط الهندي.

وكانت الطائرة الصينية، التي أقلعت في الساعة 6:04 هي الطائرة الأولى التي تغادر مطار بيرث الدولي في جدول البحث ليوم السبت، ووصلت للمنطقة المحددة الواقعة على بعد 2700 كيلومتر من بيرث الأسترالية في الساعة 09:55.

وأفادت "شينخوا" بأن عملية البحث تواجه صعوبة بسبب العواصف والأمطار، وقد عادت الطائرة للمطار في الساعة 14:20.