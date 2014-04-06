صلاة جماعية على مفقودي الطائرة في كوالالمبور

أقيمت اليوم الأحد صلاة جماعية على ركاب الطائرة الماليزية "إم إتش 370"، والتي فُقدت منذ 8 مارس الماضي. وقاد الصلاة مجموعة من الرهبان البوذيين الذين تلوا صواتهم تضرعاً من أجل الحفاظ على سلامة الركاب المفقودين.

وشارك في الصلاة الجماعية أكثر من 2000 شخص، بينهم أقارب للركاب المفقودين، بحسب وكالة فرانس برس. وأقام الرهبان صلواتهم على المفقودين فيما كانوا يرتدون عباءاتهم الحمراء.

وتتمسك بعض العائلات بأمل العثور على حطام الطائرة. فيما أبدى خبراء شكوكهم فيما أعلن عن التقاط طائرة صينية لإشارة صادرة من الصندوق الأسود للطائرة.

ومن المتوقع أن يتوقف بثّ الصندوق الأسود للطائرة خلال ساعات، وذلك بعد مرور 30 يوماً على سقوط طائرة.

وظهرت خلال الفترة الماضية أدلة كثيرة عن العثور على حطام الطائرة، ولكن لم تثبت مصداقية أي منها، الأمر الذي دفع إلى مزيد من الحذر في التعامل مع أي مؤشرات جديدة.