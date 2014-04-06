مسؤول حكومي: "الماليزية" حلقت شمال إندونيسيا

قال مسؤول حكومي ماليزي رفيع المستوى قد صرح، لم يكشف عن هويته، الأحد، إن الطائرة الماليزية المفقودة حلّقت شمال إندونيسيا وحامت في أجوائها خلال رحلتها نحو جنوب المحيط الهندي.

وأوضح ذات المسؤول لقناة "سي إن إن" الأميركية إن المحققين خلصوا إلى هذه القناعة، بعد مراجعة معلومات الرادار التي سجلتها دول مجاورة، لاسيما تلك التي تعقبت الطائرة وهي تناور فيما بدا استدارة إلى الخلف أو إلى اليسار والتي كان المصدر أوّل من تحدث ذلك.

وسجل المتحدث أن "الطائرة لم تحلق فوق إندونيسيا بعد تغييرها مسارها جنوب بحر الصين وتحليقها فوق شبه الجزيرة الماليزية".

ورجح المسؤول الماليزي أن يكون ذلك "مؤشراً إضافياً على كون الطائرة كانت تتجنب بذلك الرادارات".

وكانت أستراليا وجّهت، الأحد، عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة إلى المنطقة التي رصدت فيها إشارات لاسلكية من الأعماق للتحقق مما إذا كانت صادرة عن الصندوقين الأسودين قبل أن يتوقفا نهائياً عن العمل.

وأعلن انغوس هيوستن، رئيس مركز تنسيق وكالات الدول المشاركة في عمليات البحث، أن سفينتين واحدة أسترالية والثانية بريطانية مزوّدتين بأجهزة لرصد الصندوق الأسود وطائرات تابعة لسلاح الجو الأسترالي توجّهت الى المنطقة.