الطائرة المفقودة: تفاؤل بالعثور على حطامها خلال أيام

أعلن رئيس عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة منذ شهر، اليوم الأربعاء أن حطام "البوينغ 777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية يمكن أن يحدد موقعه في الأيام المقبلة إثر رصد إشارات صوتية في جنوب المحيط الهندي.

وأعرب أنغوس هيوستون عن أمله في العثور على حطام طائرة الركاب المفقودة في غضون أيام، مشيراً إلى أن تكثف الإشارات من تحت البحر التي تلتقطها السفن يمكن أن يتيح تحديد "منطقة صغيرة ضيقة" للبحث.

يأتي ذلك فيما التقطت سفينة أسترالية تشارك في عمليات البحث الجارية في المحيط الهندي عن الطائرة الماليزية، إشارتين صوتيتين جديدتين "متجانستين" مع تلك التي تصدر عن الصندوقين الأسودين للطائرة، كما أعلن المسؤول عن عمليات البحث عن الطائرة.

وقال هيوستون في تصريح للصحافيين في بيرث (غرب أستراليا) حيث مقر قيادة عمليات البحث الدولية، إن السفينة "أوشن شيلد" تمكنت من التقاط إشارات في مناسبتين أمس الثلاثاء عصراً ولاحقاً في المساء.

وأضاف هيوستون أن هذه الإشارات التي تضاف إلى إشارات أخرى مماثلة التقطت في الأيام الأخيرة في المنطقة نفسها "متجانسة" مع الإشارات التي يصدرها الصندوقان الأسودان للطائرة.