حادثة 2012 ترجح مشكلة كهربائية في الماليزية المفقودة

مع استمرار عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة، ظهرت احتمالية جديدة، تتعلق بمشكلة كهربائية في الطائرة، وربما تكون بطارية الصندوق الأسود تضررت تبعاً لذلك، خاصة أن الطيران الماليزي مر بحادثة مشابهة في 2012، إلا أن الأمور كانت أسهل في تلك المرة، وهبطت الطائرة بسلام، وفقاً لصحيفة "الهافنقتون بوست" البريطانية.

الحادثة وقعت في مساء السابع من أغسطس عام 2012 حين أقلعت طائرة تابعة للخطوط الماليزية من طراز بوينغ 747، على متنها أكثر من 340 راكباً، إضافة إلى طاقم الطائرة الأصلي، ثم عادت مباشرة إلى المطار بعد حدوث اهتزاز في المحرك.

بعد الإقلاع بوقت قصير، وحين كانت الطائرة في غرب لندن، حدث اهتزاز عنيف في أحد المحركات، وتوقف الطيار الآلي تماماً، وبدأت إضاءات التنبيه تظهر بشكل متكرر.

في ذلك الحين أبلغ قائد الطائرة مركز المراقبة في مطار هيثرو الدولي بلندن أن الطائرة تعاني من مشكلة، وتم فصل الطيار الآلي مباشرة، وهبط الكابتن بالجميع إلى بر الأمان.

لكن التحقيقات بعد الحادثة كشفت عن أعطال كهربائية في التحكم بالطائرة، والصندوق الأسود، حيث كان هناك نقص واضح في الطاقة الكهربائية، وأن الإجراءات التي تمت أثناء تشغيل الطائرة لم تكن بالشكل الصحيح.

ووفقاً لتقرير إدارة التحقيقات في حوادث الطيران، فقد ظهرت مجموعة من رسائل الأخطاء في الطائرة.

وقال التقرير إن الطيران الماليزي أقر بوجود مشكلة في ذلك الوقت، وقرر تعديل الإجراءات للمحافظة على تسجيلات الرحلة بشكل جيد، ليستفاد منها في تحديد الحادثة أو المشكلة.

وكان في الطائرة جهاز لتسجيل الصوت في قمرة القيادة، وهو مخصص لتسجيل آخر الساعات، لكن لم يبق سوى فترة قصيرة وانطفأ بعد الهبوط، وفُقدت كل المعلومات حينها.