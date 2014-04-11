روبوت أميركي للمساعدة في البحث عن الطائرة المفقودة

صنعت الولايات المتحدة "روبوت" متطوراً يعمل تحت الماء وذلك لتركيبه في السفينة الاسترالية التي ستبحر قريباً لتحديد مكان حطام الطائرة الماليزية المفقودة.

والروبوت المذكور عبارة عن جهاز يبعث نبضات صوتية متطورة، يتم تثبيته خلف السفينة، ويعمل على عمق يقارب 6 آلاف متر، يستخدم أجهزة عالية الحساسية لتحديد الإشارات فوق الصوتية والنبضات المنبعثة من تسجيلات الطائرة على أمل إيجاد الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الماليزية التي اختفت في الثامن من شهر مارس الماضي.

وكانت سفينة أسترالية تشارك في عمليات البحث الجارية في المحيط الهندي عن الطائرة الماليزية، قد التقطت منذ يومين إشارتين صوتيتين جديدتين "متجانستين" مع تلك التي تصدر عن الصندوقين الأسودين للطائرة، كما أعلن المسؤول عن عمليات البحث عن الطائرة.

ومع تكثف الإشارات من تحت البحر التي تلتقطها السفن، أعلن رئيس عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة منذ شهر، أنغوس هيوستون، أن حطام "البوينغ 777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية يمكن أن يحدد موقعه في الأيام المقبلة.





