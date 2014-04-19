الطائرة المفقودة.. البحث تحت الماء ينتهي خلال 7 أيام

صرح المسؤولون الأستراليون المشرفون على عملية البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة، اليوم السبت، أن عملية البحث تحت الماء عن الصندوق الأسود للطائرة، بناء على "الذبذبات" المحتملة الصادرة من الصندوق، قد تنتهي ما بين خمسة وسبعة أيام.

وكانت الآمال قد بدأت تتلاشى، أمس الجمعة، في أن تعثر مركبة استشعار غير مأهولة، تعمل في أعماق البحار، على الطائرة الماليزية المفقودة في المحيط الهندي، بعد أن بدأت المركبة التي تعمل بالتحكم عن بعد مهمتها الخامسة دون التوصل لأية علامة على وجود حطام للطائرة.

وأصبحت لقطات السونار التي تبثها المركبة (بلو فين-21)، التابعة للبحرية الأميركية، محور عملية البحث على بعد 2000 كيلومتر إلى الغرب من مدينة بيرث الأسترالية، حيث تعتقد السلطات أن طائرة الخطوط الجوية الماليزية في رحلتها إم إتش370 سقطت في المحيط، بعدما اختفت من على شاشات الرادار في 8 مارس/آذار وعلى متنها 239 شخصاً.

وتركز عملية البحث على مساحة بحجم مدينة، حيث دفعت سلسلة من "الذبذبات" السلطات إلى الاعتقاد باحتمال وجود الصندوق الأسود للطائرة في هذه المنطقة، لكن بعد أكثر من أسبوع دون إشارة، وبعد حوالي أسبوعين من انتهاء عمر بطارية الصندوق الأسود، تحولت السلطات الآن إلى البحث باستخدام مركبة (بلو فين-21).

وبعد أربع مهام على عمق 4.5 كيلومتر تحت سطح المياه، توقفت اثنتان منها لأسباب فنية، قالت سلطات البحث الأسترالية، أمس الجمعة، إن المركبة لم تتوصل إلى أية إشارة ذات مغزى.

وأشار مركز التنسيق المشترك الذي يدير عملية البحث إلى أن "بلو فين-21 أجرت عمليات بحث في حوالي 110 كيلومترات مربعة حتى الآن، ولم يقدم تحليل بيانات المهمة الرابعة أية اتصالات مفيدة".

وقال المركز إن المنطقة التي تبحث فيها المركبة (بلو فين-21) تقلصت، استناداً إلى مزيد من تحليل إشارات الصندوق الأسود السابقة. وكان منسق مهمة البحث، مارشال الجو المتقاعد أنجوس هيوستن، قد قال يوم الاثنين الماضي إن عمليات البحث الجوي، وعلى سطح المياه، ستنتهي على الأرجح خلال 3 أيام، مع تحول الاهتمام إلى قاع المحيط، الذي لا تتوفر عنه خرائط بدرجة كبيرة.

لكن مركز التنسيق أفاد، يوم الجمعة، أن 11 طائرةً عسكرية و12 سفينةً ستنضم إلى عملية البحث، في مساحة 52 ألف كيلومتر مربع في المحيط.

ويشير ذلك إلى أن القائمين على عملية البحث لا يزال يحدوهم بعض الأمل في العثور على حطام الطائرة، تحت ضغط من عائلات ركاب الطائرة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت" عن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، يوم الأربعاء، قوله: "نعتقد أن البحث، تحت سطح الماء، سيستكمل خلال أسبوع تقريباً، وإذا لم نعثر على أي حطام فسوف نتوقف، ونعيد تجميع أنفسنا، ونراجع الموقف".

