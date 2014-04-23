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الطائرة المفقودة.. هل هذا حطامها؟

المصدر: بيرث (أستراليا) - رويترز
اجزاء من الحطام المحتمل
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قالت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء، إنه يجري التحقق من مواد جرفتها المياه إلى الساحل الأسترالي لاحتمال أن تكون لها صلة بالطائرة الماليزية التي اختفت منذ أكثر من سبعة أسابيع وعلى متنها 239 شخصاً.

وقال مركز التنسيق المشترك بين الوكالات، إن الشرطة الأسترالية قامت بتأمين المواد التي عثر عليها على مسافة عشرة كيلومترات شرقي بلدة أوجستا التي تقع على الطرف الجنوبي لولاية أستراليا الغربية.

وهذه المادة التي لم يقدم وصف لها هي أول بلاغ منذ أسابيع عما يشتبه أنه حطام، وأول معلومات ترد منذ الرابع من أبريل عندما رصدت السلطات ما اعتقدت أنها إشارة من الصندوق الأسود للطائرة الماليزية.

عائلات ركاب الطائرة الماليزية عائلات ركاب الطائرة الماليزية
الوف الرسائل من المتضامنين مع ركاب الطائرة الماليزية الوف الرسائل من المتضامنين مع ركاب الطائرة الماليزية
موقع يعتقد بوجود حطام الطائرة الماليزية به موقع يعتقد بوجود حطام الطائرة الماليزية به
موقع يعتقد بوجود حطام الطائرة الماليزية به موقع يعتقد بوجود حطام الطائرة الماليزية به
عائلات ركاب الطائرة الماليزية عائلات ركاب الطائرة الماليزية
عمليات البحث عن الطائرة الماليزية عمليات البحث عن الطائرة الماليزية

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