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العربية العرب و العالم الطائرة الماليزية المنكوبة 1

ماليزيا: تقرير الطائرة المفقودة الأسبوع المقبل

المصدر: دبي - العربية.نت
رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزق
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أكد رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزق، الخميس، أنه ليس مستعداً لإعلان الطائرة الماليزية المختفية منذ 6 أسابيع وعلى متنها 239 شخصاً، مفقودة. وقال في مقابلة خاصة مع CNN إنه لن يتخذ هذه الخطوة أخذاً في الاعتبار مشاعر أقارب الركاب، خاصة أن بعضهم صرح علانية برفض قبول فقد الطائرة دون دليل دامغ على ذلك.

وتعهد رئيس الوزراء الماليزي بإصدار أول تقرير مبدئي عن حادث اختفاء الطائرة الماليزية. وقال إن التقرير المذكور سيكون متاحاً للرأي العام الأسبوع المقبل. وأوضح أن التقرير تم إرساله بالفعل إلى هيئات دولية للنظر فيه قبل نشره علانية.

كما أكد أنه كلف مجموعة من الخبراء بالنظر في التقرير ودراسة المعلومات الأخرى التي يمكن إعلانها بشأن التحقيقات حول الحادث. وجاء ذلك تحت ضغط متصاعد من أسر ركاب الطائرة الماليزية المفقودة للكشف عن مجريات التحقيق.

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