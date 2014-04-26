توسيع نطاق البحث عن الطائرة المفقودة في يومه الخمسين

من المقرر أن يتسع نطاق البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة في قاع المحيط الهندي إلى ما وراءه بمساحة صغيرة، حيث تحدد أنها المكان الذي استقرت فيه الرحلة ام اتش 370 على الأرجح، مع دخول جهود البحث عن أي أثر لها يومها الخمسين، اليوم السبت.

ومشطت المركبة بلوفين 21 نحو 95% من مساحة عشرة كيلومترات في قاع المحيط الهندي حتى الآن، وقد تم تحديد هذه المساحة بعد رصد إشارات صوتية يعتقد أنها صدرت عن أجهزة تسجيل بيانات الرحلة الجوية في الصندوق الأسود للطائرة.

واضطرت بلوفين 21 إلى إلغاء البحث أمس، الجمعة، والصعود إلى السطح بسبب عطل في برمجياتها، وأصلح الفنيون المركبة أثناء الليل.

وتجري اليوم رحلة تستمر ما بين 14 و16 ساعة وصولا إلى قاع المحيط على عمق يفوق 4.5 كيلومتر.

وقال المركز الأسترالي المشترك للتنسيق بين الوكالات والمسؤول عن جهود البحث في بيان: "إذا لم تحدث اتصالات ذات معنى ستستمر بلوفين 21 في البحث في المناطق المجاورة لمساحة العشرة كيلومترات".

واختفت الطائرة الماليزية المفقودة دون أن تترك أثرا في الثامن من مارس آذار، وكانت في طريقها من كوالالمبور إلى بكين وعلى متنها 239 شخصا.

ويمتد البحث عن ام اتش 370 لفترة هي الأطول والأعلى تكلفة في تاريخ الطيران، حيث تشارك فيه سفن وطائرات من نحو 24 دولة.

واستمر البحث الجوي والبحري اليوم بمشاركة ما يصل إلى ثماني طائرات عسكرية و11 سفينة.

وكان مسؤول دفاعي أميركي قال لرويترز أمس الجمعة إن البحث في البحر سيستمر لسنوات على الأرجح مع دخوله مرحلة أصعب بكثير تشمل تمشيط مناطق أوسع من المحيط بالقرب من المكان الذي يعتقد أن حطام الطائرة استقر فيه.