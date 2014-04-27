الطائرة المفقودة.. أوباما يتعهد باستمرار البحث عنها

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الأحد إن الولايات المتحدة "ملتزمة تماماً" بتقديم المزيد من المساعدة في البحث عن الطائرة التابعة لشركة الطيران الماليزية التي فقدت في المحيط الهندي.

وقال أوباما في مؤتمر صحافي في كوالالمبور مع رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق "أقول لكم إن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بتوفير ما يلزم من موارد ومساعدات".

وقال مسؤول دفاعي أميركي لرويترز يوم الجمعة إن البحث في المحيط من المرجح أن يستمر لسنوات، حيث إنه دخل مرحلة أكثر صعوبة يجري

خلالها تمشيط مناطق أوسع في قاع المحيط قرب المكان الذي من المعتقد أن تكون الطائرة قد تحطمت فيه.