الطائرة المفقودة..هل عثروا على الحطام بخليج البنغال؟

كشفت شركة أسترالية خاصة عن عثورها على ما يعتقد أنه حطام طائرة في خليج البنغال، مشيرة إلى أنه ينبغي فحصه باعتباره حطاماً محتملاً لطائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة.

ووفق ما نشرته صحيفة "الديلي ميل" فإن شركة جيو ريزونانس للمسح الجيوفيزيائي "GeoResonance" أعلنت العثور على الحطام على بعد 118 ميلا إلى الجنوب من بنغلاديش وتحديدا في المنطقة ما بين الهند وميانمار أي على بعد آلاف الكيلومترات من موقع البحث الحالي.

وأضافت الشركة الأسترالية في بيان لها "لا تعلن الشركة أن هذه هي الطائرة إم.إتش-370 (الماليزية) المفقودة لكن ينبغي فحص الحطام".

وتم الكشف عن الصور الحديثة التي تم التقاطها من طرف الشركة، والتي قالت بناء عليها إنها عثرت على ما تعتقد أنه حطام طائرة يجب فحصه على اعتبار أنه حطام محتمل للطائرة المفقودة.

وذكرت "جيو ريزونانس" على موقعها الإلكتروني أنها توفر وسيلة فريدة ومؤكدة للمسح الجيوفيزيائي ترصد الحقول الكهرومغناطيسية للكشف عن مكامن المعادن تحت السطح.

ومن جانبه، رفض المركز المشترك للتنسيق بين الوكالات الذي يدير عملية البحث الدولية عن الطائرة المفقودة ذلك الاحتمال، وقال إنه لا يزال يعتقد أن الطائرة سقطت في جنوب المحيط الهندي قبالة سواحل أستراليا.

واختفت طائرة الرحلة إم.إتش-370 الماليزية وعلى متنها 227 راكبا وطاقم من 12 فردا في الثامن من شهر مارس الماضي وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين.