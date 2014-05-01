الطائرة المفقودة.. ماليزيا تنشر التقرير الأولي

نشرت السلطات الماليزية، اليوم الخميس، التقرير الأولي حول الطائرة المفقودة التي كانت تقوم بالرحلة "إم إتش 370" إلى الصين، وغير ذلك من البيانات في أول معلومات مفصلة تنشرها حول الطائرة.

ويشتمل التقرير الموجز المؤلف من خمس صفحات، وتم تقديمه في وقت سابق لمنظمة الطيران المدني الدولية، بشكل أساسي على معلومات نشرت بالفعل منذ فقدان الطائرة، ويبدو أنه لا يحتوي على أي معلومات جديدة مهمة.

ونشرت مع التقرير تسجيلات صوتية للحديث الذي دار بين قادة الطائرة التابعة للخطوط الماليزية والمراقبين الجويين، إضافة إلى وثائق تتعلق بالشركة.

ونشر مع التقرير أيضاً بيان حكومي جاء فيه أن رئيس الوزراء نجيب رزاق، "حدد كمبدأ أساسي أنه طالما أن نشر معلومات معينة لا يعوق التحقيق أو عملية البحث ويخدم الشفافية، فإن المعلومات يجب أن تنشر".

وتواصل ماليزيا التحقيق في فقدان الطائرة، وقالت هذا الأسبوع إنها عينت الرئيس السابق للطيران المدني في البلاد لرئاسة التحقيق الذي ستقوم به لجنة تضم كذلك أعضاء من المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل وغيره من وكالات الطيران الأجنبية.

ولم يتضمن التقرير الذي نشر، الخميس، أي معلومات من التحقيقات المنفصلة التي أجرتها الشرطة حول ما إذا كان اختفاء الطائرة هو نتيجة عمل إجرامي مثل الإرهاب.

واتهم عدد من أقارب الركاب الحكومة وشركة الطيران الماليزية بعدم الكفاءة وحجب المعلومات، وهو ما نفته ماليزيا.

واختفت الطائرة الماليزية في 8 مارس بعيد مغادرتها كوالالمبور متوجهة إلى بكين وعلى متنها 239 راكباً.

ويعتقد أنها تحطمت في المحيط الهندي، إلا أن عمليات البحث الواسعة عن الحطام لم تسفر عن أي شيء حتى الآن.