الطائرة المفقودة.. أول جنازة لركاب أستراليين

تُجرى مراسم أول جنازة لركاب الطائرة الماليزية المفقودة في أستراليا مطلع الأسبوع القادم، بعد حوالي ثمانية أسابيع من اختفاء الطائرة في منطقة نائية بجنوب المحيط الهندي على ما يبدو.

وعلى الرغم من القيام بأكبر عملية بحث في الجو والبحر وتحت الماء لم يعثر على أي أثر للطائرة الماليزية المفقودة حتى الآن منذ اختفت أثناء رحلة من كوالالمبور إلى بكين في الثامن من مارس.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الجمعة نيابة عن عائلة وأصدقاء رود وماري بوروز وهما ضمن ستة ركاب أستراليين كانوا على متن الطائرة إن مراسم تأبين رسمية ستجرى يوم الأحد في برزبين.

ونشرت ماليزيا أمس الخميس روايتها الأكثر شمولا حتى الآن لما حدث للطائرة المفقودة في تقرير أولي كشف عن الطريق الذي سلكته الطائرة قبل أن تنحرف عن مسارها والارتباك الذي أعقب ذلك.