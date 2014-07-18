أوباما: صاروخ أرض - جو أسقط "الماليزية"

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، الجمعة، في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض إن ما حدث للطائرة الماليزية في أوكرانيا يعد كارثة عالمية، وعلى الدول توفير الوصول الآمن لكافة المحققين إلى موقع سقوط الطائرة.

وأضاف أوباما "أن الحقيقة التي أظهرتها الصور هي أنه علينا إعادة الأمن إلى شرق أوكرانيا".

وأوضح أن طائرة الركاب الماليزية أسقطت من مناطق يسيطر عليها الانفصاليون، علماً أنها لم تكن المرة الأولى، حيث هاجموا في السابق طائرتين أوكرانيتين تابعتين للحكومة.

وأفاد الرئيس الأميركي أن "المعلومات المؤكدة لدينا أن صاروخ أرض- جو أطلق من مناطق الانفصاليين أسقط الطائرة الماليزية، وعلينا محاسبة من ارتكب هذه الجريمة".

وحول موقف روسيا من الحادثة، ذكر أوباما "أن على روسيا أن تختار طريق السلام في أوكرانيا"، موضحاً أن "ما تقوم به روسيا في دعمها للانفصاليين سيؤدي إلى زيادة العقوبات"، مضيفاً لا يمكن للانفصاليين استخدام صواريخ معقدة من دون مساعدة روسيا.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأميركي، إن وزير الخارجية كيري يعمل على دعم المبادرة المصرية في غزة.