آخر فيديو للطائرة الماليزية المنكوبة

ظهر مقطع على شبكة الإنترنت لما يُعتقد أنه آخر فيديو التقط على متن طائرة الخطوط الماليزية بوينغ 777 التي تحطمت فوق أراضي أوكرانيا، وعلى متنها أكثر من 295 شخصا.

والمقطع التقطه أحد ركاب الطائرة المنكوبة، علي سليم طالب، الذي درس علم النفس في هولندا، وكان عائدا إلى أهله في ولاية جوهور الماليزية، بحسب موقع "صوت روسيا".

وبث الراكب الفيديو بداية على موقع "إنستغرام" الشهير للصور والفيديو، ثم ظهر على موقع "يوتيوب"، وطوله 14 ثانية.

وتظهر في الفيديو الطائرة المنكوبة من الداخل، مع تعليق قصير جاء فيه أن توقيت التسجيل هو قبل الإقلاع بدقائق.

وبدا في المقطع ركاب الطائرة وهم يضعون أمتعتهم في الرفوف العليا داخل الطائرة.

وكتب المستخدم تعليقا على الفيديو في موقع "إنستغرام": "بسم الله الرحمن الرحيم، أشعر بالقلق قليلا".

وتُسمع بوضوح في المقطع أصوات مختلفة، من بينها قائد الطائرة الذي يطلب من الركاب الاستعداد للإقلاع.