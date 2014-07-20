أوكرانيا: الانفصاليون يخفون أدلة عن "الماليزية"

قال أندري ليسينكو، المتحدث باسم مجلس الأمن الأوكراني، اليوم الأحد، إن انفصاليين موالين لروسيا يقاتلون في شرق أوكرانيا يبذلون قصارى جهدهم لإخفاء أدلة تفيد بأن صواريخ روسية أسقطت الطائرة الماليزية.

وأضاف ليسينكو في مؤتمر صحافي: "الإرهابيون يبذلون قصارى جهدهم لإخفاء أدلة ضلوع صواريخ روسية في إسقاط هذه الطائرة".

وأكد أن الانفصاليين نقلوا حطاما وجثثا من مكان تحطم الطائرة في شاحنات، وتلاعبوا في مكان يحتاج المحققون لتأمينه حتى تتاح لهم فرصة تحديد سبب سقوط الطائرة والجهة المسؤولة عن إسقاطها.

وتابع ليسينكو: "الإرهابيون نقلوا 38 جثة إلى المستشفى الإقليمي في دونيتسك. ولا نعلم إلى أين أخذوا بقية الجثث".

ومن جهتهم، كشف عاملون في هيئة السكك الحديدية، اليوم الأحد، أن عشرات الجثث نقلت من مكان تحطم الطائرة إلى عربات تبريد أثناء الليل في محطة ببلدة تقع على بعد 15 كيلومترا من مكان الحادثة.

وفي سياق متصل، قال الكسندر بوروداي، رئيس الوزراء في "جمهورية دونيتسك الشعبية" التي أعلنت عن نفسها في شرق أوكرانيا، إنه تم العثور على أشياء يعتقد أنهما الصندوقان الأسودان الخاصان بالطائرة الماليزية التي سقطت.

وأضاف في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد: "عثر على أشياء من المعتقد أنهما الصندوقان الأسودان ونقلا إلى دونيتسك، وهما تحت سيطرتنا الآن".