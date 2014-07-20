العثور على 196 جثة في مكان تحطم الطائرة "الماليزية"

قالت وزارة الطوارئ في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، اليوم الأحد، إنه تم العثور على 196 جثة في موقع تحطم الطائرة "الماليزية".

وتابعت في بيان: "بحلول الساعة السابعة صباحاً في 20 يوليو تم العثور على 196 جثة في منطقة شاختارسكي حيث تحطمت الطائرة من طراز بوينغ 777"، مضيفة أن غطاسين يشاركون في البحث لأن المنطقة بها خزان.

هذا وأعلن أحد قادة الانفصاليين الموالين لروسيا في بيان، أن المتمردين سيضمنون أمن محققين دوليين في موقع تحطم الطائرة "الماليزية" الذي يقع تحت سلطتهم في شرق أوكرانيا إذا وافقت كييف على هدنة.

وقال نائب رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الانفصالية المعلنة من جانب واحد أندريه بورغين "سنضمن أمن خبراء دوليين في الموقع إذا أبرمت كييف اتفاقاً لوقف إطلاق النار". وأضاف: "ندعو كييف إلى أن توقع فوراً مثل هذا الاتفاق مع جمهورية دونيتسك على الأقل لفترة التحقيق في موقع" الكارثة.

وقد لا يلقى هذا النداء أي تجاوب من قبل الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، الذي دعا عدداً من القادة الغربيين الذين اتصل بهم أمس إلى اعتبار جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في شرق البلاد منظمتين إرهابيتين".

وقال بوروشنكو في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، مساء السبت "لا نرى فرقاً بين الأحداث في أوكرانيا و11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة أو كارثة لوكربي"، في إشارة إلى انفجار طائرة ركاب أميركية كانت تقوم برحلة بين لندن ونيويورك في الجو، مما أدى إلى مقتل 270 شخصاً في 1988.