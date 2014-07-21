فرق الإنقاذ تعثر على 251 جثة بموقع تحطم "الماليزية"

قالت لجنة حكومية أوكرانية إن فرق الإنقاذ عثرت على 251 جثة و86 قطعة من أشلاء جثث أخرى حتى ليل أمس الأحد في موقع تحطم طائرة الركاب الماليزية وإن قطاراً ثانياً به برادات وصل لنقلها.

وقالت اللجنة التي تحقق في الكارثة في بيان إن القطار الأول الذي وضعت فيه أشلاء نحو 200 ضحية لتبدأ رحلة إعادتها إلى الوطن متوقف في محطة بلدة توريز لأن "الإرهابيين يعطلون خروجه".

يأتي ذلك فيما يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار بيان يدين "إسقاط" طائرة ركاب ماليزية في أوكرانيا ومطالبة الجماعات المسلحة بالسماح للمحققين بالوصول إلى موقع سقوطها ويطالب دول المنطقة بالتعاون في تحقيق دولي فيما حدث، ومن المنتظر أن يتم التصويت على البيان في جلسة اليوم الاثنين.

ويطالب القرار المقترح "بمحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وأن تتعاون كل الدول بالكامل مع المساعي الرامية لتحقيق المحاسبة".

ويدين القرار "بأشد العبارات إسقاط طائرة الخطوط الماليزية... الذي أسفر عن مأساة مقتل 298 شخصاً". كما يطالب كل الدول وغيرها من الأطراف في المنطقة بالامتناع عن أعمال العنف التي تستهدف الطائرات المدنية".

وكانت الولايات المتحدة وقوى أخرى قالت إنه من المرجح أن تكون الطائرة أسقطت بصاروخ أرض/جو أطلق من الأراضي التي يسيطر عليها متمردون في أوكرانيا.

ويطالب مشروع القرار كل الدول والأطراف في المنطقة بالتعاون في فتح المنطقة أمام المحققين الدوليين كما يطالب الجماعات المسلحة بالامتناع عن أي أعمال قد تعرض موقع سقوط الطائرة للعبث به.