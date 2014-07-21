هولندا.. معاينة جثث ضحايا الماليزية في محطة قطارات

عاين فريق من المحققين الهولنديين، الاثنين، جثث ضحايا الطائرة الماليزية، نقلت إلى محطة قطارات في توريز في أوكرانيا قرب مكان الكارثة، في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

وفتح المحققون الخمسة الذين وضعوا أقنعة على وجوههم، يرافقهم ممثلون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، العربات الخمس التي يفترض أن تكون مبردة لحفظ الجثث لكنها لم تكن كذلك، إذ انبعثت منها روائح جثث متحللة أثارت غثيانا لدى بعض الأشخاص، بما في ذلك متمردون يرافقون الخبراء.

وقال بيتر فيا فيليت، الخبير الهولندي في التشريح، وهو مسؤول بعثة الشرق وسط خمسين رجلا مسلحا أمام محطة قطارات توريز، باقتضاب إن "الجثث محفوظة بشكل جيد".

وفي هولندا، أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روت، أن هدف بلاده هو نقل القطارات إلى مناطق تسيطر عليها أوكرانيا، وأفضلها مدينة خاركيف المجاورة.

وأضاف أن "الانفصاليين قالوا إن على المراقبين الدوليين أن يكونوا حاضرين لدى رحيل القطار".

وأشار إلى أن "الخبراء الهولنديين مراقبون دوليون، بإمكانهم القيام بذلك الدور".

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني، ارسيني ياتسينيوك، الاثنين، في كييف أن بلاده مستعدة لتكليف هولندا بتنسيق التحقيق الدولي حول تحطم الطائرة الماليزية على الأرجح بصاروخ، لأنها "البلد الذي تعرض لأكبر معاناة"، في إشارة إلى أن أكبر عدد من الضحايا هم من الهولنديين.

وأضاف ياتسينيوك في مؤتمر صحافي "عثرنا على 272 جثة من أصل 298 وضع منها 251 في قطاع مبرد، ونحن مستعدون لإرسال الجثث إلى امستردام" لتشريحها وإخضاعها لكل الفحوص المستقلة الضرورية.