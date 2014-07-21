"الماليزية" تطير فوق سوريا بعد إغلاق أجواء أوكرانيا

أظهرت بيانات المسارات الجوية، اليوم الاثنين، أن شركة الخطوط الجوية الماليزية عدلت مسار رحلتها من كوالالمبور إلى لندن لتطير في الأجواء السورية، أمس الأحد، بعد إغلاق مسارها المعتاد فوق أوكرانيا.

ونشر موقع "فلايت رادار 24" على حسابه على "تويتر" خريطة جوية ظهر فيها تعديل المسار. وتظهر بيانات الرحلات أن هذه الرحلة كانت تمر من قبل فوق شرق أوكرانيا".

وبعد حادث إسقاط طائرة ركاب ماليزية في شرق أوكرانيا، الخميس الماضي، بدأت شركات الطيران تتفادى الأجواء التي تمر فوق المناطق التي يقاتل فيها الجيش الأوكراني الانفصاليين الموالين لروسيا.

وأظهرت بيانات الرحلات أنه خلال يومي الجمعة والسبت سلكت الرحلات القادمة من كوالالمبور المتجهة إلى لندن (إم. إتش. 4) مسارا مختلفا فوق شرق تركيا.

وأبرز تعديل المسار، أمس الأحد، التحديات التي تواجهها شركات الطيران في البحث عن مسارات بعيدة عن مناطق الصراعات في الرحلات بين آسيا وأوروبا.

وكانت مئات الرحلات تعبر بشكل روتيني فوق أوكرانيا قبل حادث يوم الخميس الماضي، وليس مستغربا أن تطير الشركات الدولية فوق مناطق الحروب مثل سوريا وأفغانستان.

ولا تشجع هيئة الطيران الاتحادي الأميركية شركات الطيران الأميركية على الطيران إلى سوريا أو منها أو في مجالها الجوي، وفقا لتنويه وضعته على موقعها في مايو 2013.