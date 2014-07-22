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الطائرة الماليزية: تسليم الصندوقين الأسودين للخبراء

المصدر: دونيتسك (أوكرانيا) - رويترز
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سلم زعيم انفصالي بارز الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الماليزية التي اسقطت الاسبوع الماضي فوق شرق اوكرانيا الي خبراء ماليزيين في مدينة دونيتسك في الساعات الاولى من يوم الثلاثاء.

وأبلغ الكسندر بوروداي قاعة مكتظة بالصحفيين في مقر جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد بينما كان انفصالي مسلح يضع الصندوقين على مكتب "ها هما الصندوقان الأسودان."

ثم قام الجانبان بتوقيع وثيقة قال بوروداي إنها بروتوكول لإتمام الاجراء.

وأبلغ الكولونيل محمد صقري من مجلس الامن القومي الماليزي الاجتماع ان الصندوقين الاسودين "في حالة جيدة".

كلمات دالّة

#الطائرة الماليزية, #أوكرانيا, #انفصاليون, #الصندوق الأسود, #تحطم, #تحقيقات, #روسيا
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