روسيا ترفض تحقيق أوكرانيا بشأن "الماليزية"

قالت سفيرة روسيا لدى ماليزيا الثلاثاء، إن موسكو تطالب بأن يكون التحقيق بشأن إسقاط طائرة الركاب الماليزية تحت قيادة "المجتمع الدولي" وليس أوكرانيا.

وأوضحت السفيرة الروسية ليودميلا فوروبييفا في مؤتمر صحفي، "هذا وضع فريد تماما.. المنطقة هي منطقة حرب.. أعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يظهر مرونة بشأن ذلك وأن يتصرف بطريقة تلقى القبول من جميع الأطراف".

وأضافت، "روسيا تدعو إلى تحقيق نزيه ودقيق وكامل تقوده المنظمة الدولية للطيران التابعة للأمم المتحدة (إيكاو) منذ البداية".

وبمقتضى قواعد "إيكاو"، فإن البلد الذي وقع فيه الحادث -وهو في هذه الحالة أوكرانيا- يجب أن يقود التحقيق.

وأسقطت طائرة الركاب الماليزية في الرحلة إم اتش17 الأسبوع الماضي في شرق أوكرانيا، مما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 298 شخصا.

وسلم انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا الصندوقين الأسودين اللذين قد يحتويان على معلومات بشأن تحطم الطائرة الى مسؤولين ماليزيين في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وقالت السفيرة الروسية: "نحن ندعو الى تحقيق تقوده إيكاو.. السبب في ذلك هو أن المتمردين كما نفهم لا يثقون في حكومة كييف".

وتابعت، "ذلك هو السبب في أنهم أحجموا عن تسليم أي شيء بما في ذلك الصندوقان الأسودان الى الجانب الأوكراني لأنهم يخشون أن الأدلة سيجرى العبث بها".