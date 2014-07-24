هولندا تستقبل أولى جثث ضحايا الطائرة الماليزية

استقبلت هولندا في أجواء من الحداد أولى جثث ضحايا الطائرة الماليزية بعد حوالي أسبوع على إسقاطها في شرق أوكرانيا، ووقف ملك وملكة هولندا وشخصيات بارزة إلى جانب عائلات الضحايا الى مدرج المطار لاستقبال رفاة ذويهم فيما قرعت أجراس الكنائس في كافة أنحاء البلاد معلنة حالة حداد وطني.

ومن المقرر أن يعود وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس إلى أوكرانيا برفقة نظيرته الأسترالية جولي بيشوب لاستكمال التحقيق في كييف حول الحادث واعادة الجثث المتبقية.

في الوقت ذاته دعت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل روسيا إلى بذل جهود أكبر إزاء الانفصاليين الذين يعيقون بشكل غير مقبول مراقبة منطقة الحادث.

وحذر الرئيس الأميركي باراك أوباما موسكو من دفع ثمن دولي باهظ في حال استمرت في استراتيجيتها لزعزعة استقرار أوكرانيا.

وميدانيا اٌسقطت طائراتان أوكرانيتان فوق تلة سافور موجيلا على بعد حوالي 25 كلم من موقع تحطم الطائرة الماليزية ام اتش17 في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا بنيران قوات الانفصاليين الموالين لروسيا.

من ناحيتها جددت السلطات الأوكرانية تأكيدها أن التحقيقات الجديدة اوضحت ان الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية انطلق من الاراضي الروسية المحاذية لمناطق النزاع شرق أوكرانيا.

