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العربية العرب و العالم الطائرة الماليزية المنكوبة 2

روسيا: ضرر طفيف أصاب أجهزة تسجيل رحلة "الماليزية"

المصدر: موسكو - رويترز
فريق التحقيق يعمل بجانب حطام الطائرة
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قالت لجنة الطيران المدني الروسية، اليوم الجمعة، إن ضرراً طفيفاً أصاب أجهزة التسجيل في الصندوقين الأسودين للطائرة الماليزية التي أسقطت فوق أوكرانيا، لكن الأمر لن يؤثر في البيانات.

وقالت اللجنة، وهي جهة إشرافية تراقب استخدام وإدارة الطيران المدني في بيان "أثناء الفحص تبين أن أجهزة التسجيل أصيبت بضرر فني طفيف لم يؤثر في سلامتها".

وأضاف البيان أنه لا يوجد دليل على أن أجهزة تسجيل الرحلة الجوية تم التلاعب بها في تكرار لتصريحات صادرة عن مجلس السلامة الهولندي الذي ينسق التحقيق في الحادث.

وروسيا من الدول المشاركة في تحليل أجهزة التسجيل.

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#الطائرة, #الماليزية, #تحطم, #ضحايا, #خطوط جوية
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