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جنرال أميركي: سحب القوات قبل الأوان من أفغانستان خطأ

المصدر: العربية.نت - وكالات
عناصر من القوات الأميركية في أفغانستان
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قال جنرال الجيش المرشح لرئاسة الأركان المشتركة الأميركية إن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان قبل الأوان سيكون خطأ. وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة الإبقاء على "عدد مناسب" من القوات في العراق وسوريا للحفاظ على الاستقرار.

أكد الجنرال مارك ميلي أيضا للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أنه سيمنح نصيحته الصادقة للرئيس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد ضغط لسحب القوات الأميركية من سوريا وأفغانستان. لكن حتى الآن قل عدد القوات بشكل ضئيل فقط، ما يعكس حث قادة الجيش على استمرار الوضع الراهن في الوقت الحالي.

أكد ميلي أنه لن يروع "من أي شخص مطلقا." كان قد رشح لخلافة رئيس الأركان المشتركة المنتهية ولايته الجنرال جوزيف دانفورد.

كلمات دالّة

#أفغانستان
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