بومبيو: الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد دبره إرهابيون

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد دبره إرهابيون.

وشكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب القادة العراقيين على الاستجابة السريعة لحماية سفارتنا في بغداد، محملا إيران المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية في سفارتنا في بغداد.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن جميع الأميركيين بسفارتها في بغداد آمنون، ولا إصابات في صفوفهم.

وأكدت الخارجية الأميركية أن هناك فرقا بين احتجاجات ومطالب الشعب العراقي والتظاهرات التي تحركها إيران أمام سفارتنا في بغداد.

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وأوضح متحدث باسم الوزارة أن السفير الأميركي لدى العراق مات تولر كان في رحلة سفر خاصة معدة سلفا منذ أكثر من أسبوع، وأن التقارير التي ذكرت أنه أُجلي من السفارة غير صحيحة، مضيفا أن السفير في طريق العودة إلى السفارة ولا توجد خطط لإخلائها.

وحاولت ميليشيات عراقية، الثلاثاء، اقتحام البوابة الثانية للسفارة الأميركية في بغداد وأشعلت فيها النار.

وهاجم محتجون عراقيون، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، الثلاثاء، السفارة الأميركية في بغداد، ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات للسفارة، منددين بالضربات الجوية الأميركية التي استهدفت، الأحد، قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلاماً وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة، بحسب ما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث".

كما قام عدد من المهاجمين بحرق كرفانات الحماية الخاصة بالسفارة عند البوابات الخارجية، بينما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن القوات العراقية لم تتدخل لحماية السفارة الأميركية.