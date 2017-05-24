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ماي تعلن رفع حالة التأهب القصوى في المملكة المتحدة

المصدر: العربية.نت
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أعلنت #تيريزا_ماي رئيسة وزراء بريطانيا رفع حالة التأهب القصوى في المملكة المتحدة، بعد اعتداء مانشستر، وأكدت على رفع مستوى #التهديد #الإرهابي في البلاد من "خطير" إلى "حرج" ما يعني أن اعتداء #جديداً بات وشيكاً.

وبعد الاعتداء في مانشستر، الذي أودى بحياة 22 شخصاً، قالت ماي "لا يمكننا أن نتجاهل فرضية أن تكون هناك مجموعة أكبر من الأفراد على ارتباط باعتداء مانشستر".

وقالت في مؤتمر صحافي إن إدارة #الشرطة طلبت من وزارة #الدفاع نشر بعض المجندين المسلحين، وأضافت أن التحقيق جار فيما إن كان منفذ هجوم #مانشستر منفرداً أو له علاقة بشبكة كبيرة.

وقالت ماي إن منفذ #هجوم_مانشستر هو #سلمان_العبيدي، ويبلغ من العمر 22 عاماً، وهو مواطن #بريطاني من أصل #ليبي. ولقي 22 شخصاً، بينهم أطفال، مصرعهم في تفجير حفل غنائي مساء الاثنين.

كلمات دالّة

#تيريزا ماي, #الشرطة, #الدفاع, #مانشستر, #سلمان العبيدي, #بريطاني, #ليبي, #التهديد, #الارهابي, #جديدا
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