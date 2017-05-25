عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اعتداء مانشستر

بريطانيا: التسريبات الأميركية عن "مانشستر" تضر بالثقة

المصدر: لندن - رويترز
رابط مختصر

قال قادة #الشرطة_البريطانية إن تسريب معلومات متعلقة بالتفجير الانتحاري، الذي وقع يوم الاثنين في #مانشستر وظهورها على وسائل الإعلام #الأميركية يمثل انتهاكاً للثقة بين الشركاء الدوليين ويقوض #التحقيقات في الهجوم.

وذكر متحدث باسم مجلس قيادات الشرطة الوطنية في رد على تقارير أميركية شملت صوراً، قيل إنها من موقع التفجير "نقدر كثيراً العلاقات المهمة مع شركائنا الموثوق فيهم في أجهزة #المخابرات وإنفاذ القانون والأمن في أنحاء العالم".

وأضاف "هذه العلاقات تمكننا من التعاون وتبادل المعلومات المتميزة والحساسة بما يمكننا من هزيمة #الإرهاب وحماية المواطنين في الداخل والخارج".

وتابع "عندما تُنتهك الثقة فإنها تقوض هذه العلاقات وتقوض تحقيقاتنا وثقة الضحايا والشهود وأسرهم. بل إن هذا الضرر يكون أكبر عندما يتعلق بالكشف دون إذن عن أدلة محتملة في خضم تحقيق كبير في إطار مكافحة الإرهاب".

كلمات دالّة

#الشرطة البريطانية, #الأمريكية, #التحقيقات, #المخابرات, #الإرهاب, #الأميركية, #مانشستر
إقرأ أيضاً بريطانيا.. اعتقال رجل يحمل سكيناً أمام قصر باكينغهام بريطانيا.. اعتقال رجل يحمل سكيناً أمام قصر باكينغهام 07:37 GMT
إقرأ أيضاً هجوم مانشستر.. الشرطة تعثر على مزيد من المتفجرات هجوم مانشستر.. الشرطة تعثر على مزيد من المتفجرات 07:37 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر