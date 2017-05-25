بريطانيا: التسريبات الأميركية عن "مانشستر" تضر بالثقة

قال قادة #الشرطة_البريطانية إن تسريب معلومات متعلقة بالتفجير الانتحاري، الذي وقع يوم الاثنين في #مانشستر وظهورها على وسائل الإعلام #الأميركية يمثل انتهاكاً للثقة بين الشركاء الدوليين ويقوض #التحقيقات في الهجوم.

وذكر متحدث باسم مجلس قيادات الشرطة الوطنية في رد على تقارير أميركية شملت صوراً، قيل إنها من موقع التفجير "نقدر كثيراً العلاقات المهمة مع شركائنا الموثوق فيهم في أجهزة #المخابرات وإنفاذ القانون والأمن في أنحاء العالم".

وأضاف "هذه العلاقات تمكننا من التعاون وتبادل المعلومات المتميزة والحساسة بما يمكننا من هزيمة #الإرهاب وحماية المواطنين في الداخل والخارج".

وتابع "عندما تُنتهك الثقة فإنها تقوض هذه العلاقات وتقوض تحقيقاتنا وثقة الضحايا والشهود وأسرهم. بل إن هذا الضرر يكون أكبر عندما يتعلق بالكشف دون إذن عن أدلة محتملة في خضم تحقيق كبير في إطار مكافحة الإرهاب".