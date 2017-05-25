هجوم مانشستر.. الشرطة تعثر على مزيد من المتفجرات

نقلت صحيفة #إندبندنت عن مصادر أمنية قولها إن #الشرطة وأجهزة الأمن عثرت على المزيد من المتفجرات، التي كان من المحتمل استخدامها في هجمات لاحقة للتفجير، الذي وقع يوم الاثنين وأودى بحياة 22 شخصاً في #مانشستر.

وجاء في نسخة الخميس من الصحيفة أنه تم تفجير إحدى #العبوات في تفجير تحت السيطرة، وأن أجهزة الأمن قلقة من أن تقوم #شبكة #عازمة على تنفيذ هجمات أخرى بتصنيع مزيد من القنابل.

ووصلت حصيلة الهجوم الانتحاري، الذي وقع مساء الاثنين في حفل غنائي، في مدينة #مانشستر شمال إنجلترا إلى 22 قتيلاً بينهم أطفال.

وكانت #تيريزا_ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، أعلنت الثلاثاء عن هوية منفذ الهجوم سلمان العبيدي، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي يتحدر من والدين ليبيين لجآ إلى بريطانيا قبل سنوات.

وشددت على أنه تم رفع حالة التأهب القصوى في المملكة المتحدة، بعد اعتداء مانشستر، ورفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد من "خطير" إلى "حرج" ما يعني أن اعتداء جديداً بات وشيكاً.

كما أشارت إلى أنه "لا يمكن تجاهل فرضية أن تكون هناك مجموعة أكبر من الأفراد على ارتباط باعتداء مانشستر".