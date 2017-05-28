بريطانيا: مخاوف من شركاء طلقاء لانتحاري مانشستر

كشفت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر راد، الأحد، أن أعضاء في شبكة #سلمان_العبيدي منفذ هجوم #مانشستر ربما ما زالوا طلقاء، وذلك بعد خفض مستوى التهديد الأمني بالبلاد في ضوء إحراز تقدم كبير في التحقيق.

وذكرت الشرطة البريطانية أنها ألقت القبض على جزء كبير من الشبكة التي تقف وراء التفجير الذي أودى بحياة 22 شخصا في قاعة احتفالات مساء الاثنين، وأنها اعتقلت رجلين آخرين، السبت، فيما تواصل ملاحقتها للمجموعة.

وردا على سؤال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)عما إذا كان بعض أفراد المجموعة ما زالوا طلقاء قالت راد "إنها عملية مستمرة. هناك 11 محتجزا. العملية لا تزال مستمرة بأقصى سرعة في الوقت الحالي".

وكانت الشرطة كشفت في وقت عن صورة جديدة للعبيدي المولود في بريطانيا لأبوين ليبيين التقطت له، ليل الاثنين، قبل أن يفجر نفسه وقالت إنها تعتقد أنه صنع القنبلة في شقة بوسط المدينة.

إلى ذلك، وضحت الحكومة البريطانية أن العبيدي كان معروفا لأجهزة الأمن في البلاد قبل التفجير، لكن راد أحجمت عن التعليق على المعلومات التي كانت معروفة عنه على وجه التحديد.