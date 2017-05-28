على مدار الساعة.. بريطانيا تراقب 23 ألف إرهابي "محتمل"

في الوقت الذي نشرت فيه #السلطات_البريطانية رجال #شرطة #مسلحين وقوات من الجيش في الشوارع لأول مرة منذ عقود طويلة، فإن تقريراً صحافياً كشف أن #أجهزة_الأمن والاستخبارات في البلاد تراقب حالياً 23 ألف شخص مشتبه بضلوعهم في #الإرهاب أو دعمهم أو أنهم إرهابيون محتملون قد ينفذون هجمات في أية لحظة، أو عناصر في خلايا نائمة.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "إيفننج ستاندرد" المحلية فإن سلطات مكافحة الإرهاب في الأجهزة الأمنية البريطانية وضعت أكثر من 23 ألف شخص مشتبه بهم قيد المراقبة، وذلك في إطار تصعيد الإجراءات الأمنية التي تشهدها البلاد بالتزامن مع بدء العطلة المدرسية التي تستمر أسبوعاً كاملاً، وتشهد خلالها الأماكن العامة ازدحامات كبيرة خاصة من #الأطفال وطلبة #المدارس والجامعات.

ولفتت الصحيفة إلى أن ألف رجل شرطة مدججين بالأسلحة باتوا على أهبة الاستعداد من أجل تأمين الفعاليات المهمة والتجمعات العامة، مثل المباراة النهائية للدوري الإنجليزي التي حضرها عشرات آلاف المشجعين في ملعب "ويمبلي" الشهير غربي #لندن مساء السبت، والتي شهدت إجراءات أمنية مكثفة وتمكنت الشرطة من حمايتها بشكل كامل.

وبحسب التقرير فإن أجهزة الأمن أجرت مراجعة لأكثر من 1300 فعالية تم تنظيمها في بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية التي تلت هجوم مانشستر، وقامت بنشر نحو 1100 رجل شرطة مسلح في أماكن تنظيم الفعاليات المهمة، أما هذا التصعيد فجاء بعد أن أظهرت رادارات مكتب مكافحة الإرهاب أن أكثر من 23 ألفاً تتم متابعتهم على مدار الساعة بسبب أن المعلومات المتوافرة لدى أجهزة الأمن تضعهم في دائرة الاشتباه.

وقال ضابط كبير في مكتب مكافحة الإرهاب إن "عملية هائلة تم إجراؤها للتحقيق في المساعدات التي حصل عليها الانتحاري سلمان عبيدي، وجزء كبير من شبكة المشتبه بهم تم تفكيكها".

وبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين نتيجة التحقيقات في الهجوم الإرهابي الذي ضرب مدينة #مانشستر 11 شخصاً، حيث تعتقد أجهزة الأمن أنهم ضالعون في الترتيب للهجوم، فضلا عن أن لدى أجهزة الأمن البريطانية قناعة بأن #عبيدي جزء من شبكة إرهابية تعتزم تنفيذ جملة عمليات في البلاد.