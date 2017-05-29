عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اعتداء مانشستر

هجوم مانشستر..توقيف شخص يرفع عدد المعتقلين إلى 14

المصدر: مانشستر (المملكة المتحدة) - فرانس برس
التفجير الانتحاري في مانشستر أوقع 22 قتيلا
رابط مختصر

أعلنت #الشرطة_البريطانية، الاثنين، عملية #توقيف جديدة في إطار التحقيق حول اعتداء #مانشستر (شمال غرب)، مما يرفع إلى 14 عدد الموقوفين في الحجز الاحتياطي.

وأوضح بيان للشرطة أنه تم توقيف رجل في الـ23 في شورهام-باي-سي في ساسكس (جنوب إنجلترا).

كما قامت الشرطة بموازاة ذلك بعملية تفتيش صباح الاثنين داخل منزل في والي رانج، الحي الجنوبي لضاحية مانشستر.

وأوقع الاعتداء الذي نفذه انتحاري يدعى سلمان عبيدي وهو بريطاني من أصل ليبي مساء الاثنين 22 قتيلاً و116 جريحاً وتبناه تنظيم #داعش.

ومنذ الاعتداء الذي ضرب في ختام حفل موسيقي للمغنية الأميركية #أريانا_غراندي في قاعة "مانشستر أرينا" أوقفت السلطات ما مجمله 14 شخصاً قيد التحقيق في بريطانيا.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود أعلنت الأحد لـ"بي بي سي" أن أعضاء آخرين من الشبكة المتطرفة التي تقف وراء الاعتداء ربما لا يزالون فارين.

وأوقفت قوات الأمن في ليبيا والد العبيدي وأحد أشقائه.

كلمات دالّة

#الشرطة البريطانية, #توقيف, #مانشستر, #داعش, #اريانا غراندي, #أريانا غراندي
إقرأ أيضاً انتحاري مانشستر فئة 5 نجوم ينتعل حذاء ثمنه 400 دولار انتحاري مانشستر فئة 5 نجوم ينتعل حذاء ثمنه 400 دولار 10:26 GMT
إقرأ أيضاً بريطانيا تحقق في طريقة تعامل السلطات مع معلومات مانشستر بريطانيا تحقق في طريقة تعامل السلطات مع معلومات مانشستر 10:26 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر