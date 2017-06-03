عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم اعتداء مانشستر

هجوم مانشستر.. ارتفاع عدد المشتبه بهم إلى 11

المصدر: العربية.نت
من هجوم مانشستر
رابط مختصر

قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على مشتبه به آخر فيما يتصل بالتفجير الانتحاري على حفل غنائي شهدته مدينة #مانشستر الشهر الماضي.

وأضافت أنها قبضت على المشتبه به في مانشستر، وأن عدد المحتجزين فيما يتصل بالهجوم بلغ بذلك 11 شخصا.

وأطلقت السلطات سراح ستة آخرين دون توجيه اتهامات إليهم.

هذا وضربت الشرطة البريطانية طوقا أمنيا في وسط مدينة مانشستر، وضبطت سيارة أمس الجمعة قالت إنها ربما تكون مهمة لتحقيقاتها.

وتحاول الشرطة تحديد تحركات سلمان عبيدي قبل أن يقتل 22 شخصا في حفل للمغنية الأميركية أريانا غراندي في 22 مايو/أيار في أسوأ هجوم يشنه #داعش في #بريطانيا منذ 12 عاما.

كلمات دالّة

#مانشستر, #داعش, #بريطانيا
إقرأ أيضاً المغنية الأميركية غراندي تزور مصابي هجوم مانشستر المغنية الأميركية غراندي تزور مصابي هجوم مانشستر 07:33 GMT
إقرأ أيضاً لندن.. توقيف رجل في مطار هيثرو على صلة بهجوم مانشستر لندن.. توقيف رجل في مطار هيثرو على صلة بهجوم مانشستر 07:33 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر