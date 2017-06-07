لندن.. توقيف رجل في مطار هيثرو على صلة بهجوم مانشستر

أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، توقيف رجل في #مطار_هيثرو في سياق التحقيق حول اعتداء #مانشستر الذي أوقع 22 قتيلا في 22 أيار/مايو.

وأوضحت الشرطة أنه "تم توقيف (الرجل) البالغ من العمر 38 عاما للاشتباه بمخالفته قوانين مكافحة #الإرهاب وهو قيد الاعتقال".

وتابعت شرطة منطقة مانشستر في بيان أن "عملية التوقيف تم التخطيط لها مسبقا ولم يكن هناك خطر مباشر على المطار".

غير أنها لم توضح في الوقت الحاضر ما إذا كان المشتبه به أوقف في المطار أو هبط فيه في سياق عملية تسليم.

وأتى ذلك بعد أكثر من أسبوعين على الاعتداء الذي نفذ في نهاية حفل موسيقي لمغنية البوب الأميركية أريانا غراندي في صالة " #مانشستر_ أرينا" العملاقة التي تتسع لحوالي 21 ألف شخص.

وأدت العملية الانتحارية التي نفذها بريطاني من أصل ليبي يدعى #سلمان_عبيدي (22 عاما) إلى سقوط 22 قتيلا بينهم أطفال وأكثر من مئة جريح.

وأوقف 19 شخصا في سياق التحقيق في هذا الاعتداء، وأطلق سراح 12 منهم لاحقا بدون توجيه أي تهمة إليهم.

كما أوقف والد عبيدي وشقيقه في ليبيا حيث أعلنت السلطات أن الشقيقين ينتميان إلى تنظيم داعش.

وتواصل #الشرطة_البريطانية جمع العناصر حول آخر تنقلات منفذ الاعتداء، ونشرت الثلاثاء صور حقيبة عثرت فيها الشرطة العلمية على "أدلة ذات مغزى".

كما نشرت الشرطة صور سيارة بيضاء يعتقد المحققون أن عبادي استخدمها لجمع القنبلة.

وقالت الشرطة: "حتى إن كان تحقيقنا يحرز تقدما، نحن بحاجة إليكم لمساعدتنا على تشكيل صورة دقيقة لما قاد إلى هذه الفظاعة"، طالبة من أي شخص يتعرف إلى الحقيبة أو السيارة أن يتوجه إليها.