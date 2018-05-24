إعصار "مكونو" قد يتجه شمالاً.. ويؤثر على دبي

توقعت بلدية #دبي أن يؤثر إعصار "مكونو" على مدينة دبي اعتبارا من مساء اليوم الخميس وحتى الأحد القادم.

وقالت بلدية دبي في موقعها على #إنستغرام إن التوقعات المسبقة لبيانات منظومة الإنذار المبكر للتقلبات الجوية لبلدية دبي أشارت إلى تشكل منطقة للضغط الجوي المنخفض في #بحر_العرب منذ بداية الأسبوع وتحولها إلى إعصار مداري "مكونو".

وأكدت البلدية أنه من المتوقع أن تتأثر بعض الأجزاء من سلطنة عُمان بهذا الإعصار اعتباراً من مساء اليوم الخميس، ومن المرجح أن يتقدم الإعصار شمالاً ويمتد تأثيره حتى دولة الإمارات بصفة عامة، وإمارة دبي بصفة خاصة.

وتوقعت البلدية أن تبدأ التقلبات الجوية مساء الجمعة القادم بظهور السحب الرعدية الممطرة ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية، وقد تصل سرعات الرياح إلى أكثر من 50 كلم/الساعة مصحوبة بهطول الأمطار على سلطنة عُمان وعلى مناطق دولة الإمارات من الحدود مع #عُمان.

ويستمر التأثير إلى يوم السبت القادم مع زيادة الأمطار، وينحصر بالكامل يوم الأحد القادم، بحسب ما ذكرت بلدية دبي.

ودعت المهندسة إيمان الفلاسي، رئيس قسم المسح الجوي الجيوديسي والبحري، في دبي إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر لمستخدمي الطرق السريعة ومرتادي البحر حفاظاً على الأرواح والممتلكات.