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شاهد .. آثار الدمار لإعصار "مكونو" في سقطرى اليمنية

المصدر: دبي - العربية.نت
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أظهرت صور التقطت في جزيرة سقطرى اليمنية ما سببه إعصار مكونو من سيول جارفة في مناطق سكنية.

وأيضا توضح الصور التهديد الذي طال المنازل بسبب هذه السيول.

واتجه إعصار قوي في #بحر_العرب نحو سواحل سلطنة #عمان و #اليمن.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يصل إلى اليابسة يوم السبت.

وقال خبراء الأرصاد الجوية في دائرة الأرصاد الجوية بالهند سابقا، ان إعصار "مكونو" سيشتد إلى ما وصفوه بأنه "عاصفة هوجاء شديدة للغاية".

وأضافوا أن الإعصار الآن على بعد 670 كيلومترا قبالة ساحل #صلالة، وهي مدينة ساحلية عمانية جنوبية بالقرب من حدود السلطنة مع اليمن.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تصل العاصفة إلى الساحل صباح السبت، حيث تصل سرعة الرياح إلى 180 كيلومترا في الساعة.

وأعلنت السلطات في سلطنة عمان أنها مستعدة لوصول العاصفة إلى الأرض، محذرة من أنها قد تتسبب في فيضانات وأضرار في المنازل.

كلمات دالّة

#بحر العرب, #صلالة, #عمان, #اليمن
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